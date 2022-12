(Adnkronos) - La Cina guiderà i colloqui per garantire un nuovo patto globale "ambizioso e pragmatico" per preservare la biodiversità. E’ quanto emerge da alcune dichiarazioni di funzionari cinesi. I rappresentanti di quasi 200 Paesi si riuniranno a Montreal il 5 dicembre per definire un quadro per proteggere habitat ed ecosistemi, garantendo un uso sostenibile ed equo delle risorse biologiche. Lo scorso anno, più di 100 nazioni hanno firmato la "Dichiarazione di Kunming" per un'azione urgente volta a includere la protezione della biodiversità in tutti i settori dell'economia globale.