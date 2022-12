PRESENTATO IL BILANCIO FISCALE USA 2023

Mentre in Italia ci si accapiglia sull’aumento delle spese militari fino al 2 per cento del Pil, l’amministrazione americana presenta un bilancio da 5,8 triliardi di dollari per l’anno fiscale 2023, che prevede un aumento del 4 per cento delle spese della difesa ( da 782 a 813 miliardi di dollari). Lo si legge in un comunicato diramato dalla Casa Bianca. La proposta, che sarà sottoposta al voto del Congresso, contiene anche la richiesta di ulteriori fondi per 682 milioni di dollari a favore dell’Ucraina e 6,9 miliardi di dollari per aiutare la Nato.

Particolare attenzione è attribuito anche alla riduzione del deficit e al potenziamento della lotta alla criminalità.

«Propongo uno dei più grandi investimenti della storia nella nostra sicurezza nazionale, con i fondi che ci assicureranno che le nostre forze armate resteranno le più preparate, addestrate ed equipaggiate al mondo», ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. «Inoltre, chiedo che si dia continuità agli investimenti volti a rispondere all’aggressione del presidente russo ( Vladimir) Putin contro l’Ucraina, rispondendo alle necessità economiche, umanitarie e di sicurezza».

Per raggiungere lo scopo, il numero uno della Casa Bianca ha proposto un aumento dell’imposta sulle aziende dal 21 per cento al 28 per cento e una minimum tax del 20 per cento sullo 0,01 per cento più ricco della popolazione, composto da chi possiede un patrimonio di almeno o superiore a 100 milioni di dollari. «La mia amministrazione è sulla buona strada per ridurre il deficit federale di più di 1.300 miliardi di dollari quest’anno, dimezzando il deficit dell’ultimo anno della precedente amministrazione e fornendo la più grande riduzione annuale del deficit nella storia degli Stati Uniti», ha detto Biden.