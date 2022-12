PHOTO



«Mia cara avvocata, amica mia, mia compagna di giustizia ... Ti hanno uccisa lontano dagli occhi. Ma ora stai nascendo nei cuori delle persone. Stai nascendo nei cuori e nelle menti. C’è altro esempio nel mondo di un avvocato che abbia dato la vita per giustizia? Ci prenderemo i nostri diritti. Li prenderemo per te». È questo il messaggio inviato da Aytaç Ünsal alla commemorazione svoltasi davanti all'Ordine degli avvocati di Istanbul. [video width="1280" height="720" mp4="https://euwpm01.newsmemory.com/ildubbio/news/wp-content/uploads/sites/4/2020/08/La-manifestazione-per-Ebru-Timtik.mp4"][/video] Una dichiarazione è stata letta dalla moglie e collega dell'avvocato Aytaç Ünsal, Didem Baydar Ünsal. Ünsal ha detto: «La nostra Ebru ha dato la sua vita senza esitazione in modo che le persone in questo paese non subissero di nuovo illegalità e ingiustizia».