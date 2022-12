Gli effetti delle novità giuridiche introdotte dalla riforma della giustizia penale relativamente all’esecuzione penale, il ruolo degli “attori” (magistratura di sorveglianza, amministrazione penitenziaria e avvocatura istituzionale) coinvolti nell’esecuzione delle pene sia carcerarie che alternative, la tutela dei diritti fondamentali dei migranti e delle persone vulnerabili (detenute madri e minori).Sono le- individuate dallae dal- per rinnovare la collaborazione istituzionale tra il Cnf, con la Commissione per le persone private della libertà personale coordinata dal consigliere nazionale Piero Melani Graverini, e il Garante delle persone private della libertà. L’esigenza comune è di aggiornare il protocollo d’intesa sottoscritto nel 2017 e determinare le direttrici di lavoro alla luce del mutato quadro normativo e del perdurare dello stato sanitario emergenziale con l’obiettivo comune di tutelare la dignità dell’essere umano e garantire il principio rieducativo e riabilitativo della pena. Il nuovo protocollo, che sarà sottoscritto e presentato a gennaio 2022, si svilupperà in azioni congiunte per creare una rete informativa e una interlocuzione costante tra l’avvocatura e il Garante delle persone private della libertà.; nella formazione giuridica congiunta del personale addetto agli uffici del Garante nazionale e degli avvocati sull’esecuzione della sanzione penale; nel coinvolgimento degli ordini degli avvocati territoriali nella designazione del Garante comunale. L’accordo intende individuare anche la più corretta modalità di interlocuzione indirizzata alle categorie più fragili: le donne madri detenute e i minorenni privati della libertà. Tutte le attività saranno condivise con i soggetti istituzionali interessati, a partire dal ministero della Giustizia con il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria () e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità