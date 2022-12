PHOTO



"Avere una visione lungimirante per il futuro di Roma significa perseguire obiettivi importanti, tra questi c'e' sicuramente la candidatura alle Olimpiadi. Dare ai nostri figli la speranza di rinascita e' un dovere di tutti quelli che ci governano e ci governeranno". La dichiarazione pro-Olimpiadi del capitano della Roma Francesco Totti è il primo terremoto di questi 13 giorni pre-ballottaggio."Roma - prosegue Totti riferendosi al ballottaggio tra Virginia Raggi, che si e' dichiarata contraria alle Olimpiadi, e Roberto Giachetti, invece favorevole - deve tornare ad essere una capitale mondiale e solo lavorando tutti insieme con passione e determinazione per portare qui i Giochi del 2024 si puo' garantire una prospettiva di sviluppo concreto alla città e alle future generazioni. L'ho detto e lo ripeto, da romano e romanista io saro' sempre orgogliosamente a favore delle Olimpiadi a Roma".La dichiarazione di capitan Totti suona come un endorsement al candidato dem Roberto Giachetti, il quale accoglie l'assist rilanciando subito il tema delle Olimpiadi, ai microfoni del Corriere tv: "Io dico sì alle Olimpiadi e lei, invece, pensa che sia una scelta criminale. Ho sempre detto di essere favorevole a una occasione che porterà 70 mila posti di lavoro e il completamento di molte opere".