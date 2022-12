Roma, 16 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Dopo aver introdotto lo scorso maggio le Categorie, permettendo a milioni di persone di scoprire soggiorni unici, oggi Airbnb lancia Airbnb Start, pensato per rendere ancora più facile pubblicare un annuncio su Airbnb. Presentata anche l’assicurazione AirCover potenziata per gli host e 6 nuove Categorie. Airbnb Start è un modo semplice e tutto nuovo per pubblicare il proprio annuncio su Airbnb, con l’assistenza personalizzata di un Superhost. AirCover viene potenziata per gli host: maggiore protezione a tutto tondo, verifica dell'identità degli ospiti, tecnologia per il controllo delle prenotazioni e una migliore protezione danni fino a 3 milioni di dollari, inclusa una copertura per automezzi e barche e la protezione per gli oggetti d’arte e di valore. Mentre le nuove Categorie Airbnb prevedono 6 nuove tipologie di alloggi e una migliore visualizzazione. “Airbnb è nata durante un periodo di recessione. Io e Joe non potevamo permetterci di pagare l’affitto, così abbiamo gonfiato tre materassini ad aria e creato AirBed & Breakfast. Presto persone da tutto il mondo si sono unite a noi”, spiega Brian Chesky, Ceo e cofondatore di Airbnb. “Oggi, proprio come durante la recessione del 2008, le persone sono interessate ad avere un guadagno extra attraverso l’ospitalità. È per questo che abbiamo creato un modo semplice con cui milioni di persone possono pubblicare un annuncio su Airbnb". "Con Airbnb Start ogni nuovo host Airbnb riceverà gratuitamente l’assistenza personalizzata di un Superhost, che lo accompagnerà dalla prima domanda alla prima prenotazione. E con l’assicurazione AirCover per gli host potenziata, questo è il momento perfetto per mettere il proprio spazio su Airbnb", aggiunge. Le nuove case su Airbnb vengono prenotate molto rapidamente. Metà degli alloggi che sono stati attivati e prenotati nel terzo trimestre del 2022 hanno ricevuto la prima prenotazione entro tre giorni. E' stata anche registrata un’importante crescita di nuovi host, specialmente in alcuni paesi con alti tassi di inflazione. Nell’ultimo anno oltre 30 milioni di persone hanno visitato il sito di Airbnb per scoprire di più sull'home sharing. Oggi, Airbnb rende più semplice per milioni di persone fare il primo passo. Airbnb Start, infatti, è una modalità semplice e intuitiva per pubblicare il proprio annuncio e comprende l'assistenza personalizzata di un Superhost. Con Airbnb Start il nuovo host viene messo in contatto con un Superhost che fornisce assistenza personalizzata, rispondendo alle prime domande e accompagnandolo fino all’arrivo del primo ospite. Si può comunicare con il Superhost via audio, video o messaggio: 1.500 Superhost in più di 80 paesi aiuteranno i nuovi host a iniziare ad ospitare. Per la prima prenotazione i nuovi host potranno scegliere di accogliere un ospite che abbia almeno 3 pernottamenti oltre a buone recensioni su Airbnb. I nuovi host avranno accesso diretto ad un team specializzato di Community Support che li seguirà in ogni aspetto, dai problemi all’account alla ricezione del pagamento. Saranno disponibili via telefono, messaggio o e-mail offrendo supporto in oltre 42 lingue diverse. Inoltre, lo scorso novembre Airbnb ha presentato AirCover per fornire una protezione senza precedenti e a tutto tondo per ogni host. Oggi l’azienda introduce importanti aggiornamenti: verifica dell'identità degli ospiti; ampliata la verifica dell’identità a tutti gli ospiti che viaggiano verso i primi 35 paesi su Airbnb, che rappresentano il 90% delle prenotazioni; allargata la verifica dell’identità degli ospiti a tutto il mondo nella primavera del 2023. Ancora, tecnologia per il controllo delle prenotazioni. Un sistema per il controllo delle prenotazioni negli Stati Uniti e in Canada, che aiuterà a ridurre le possibilità di feste che possono causare danni. Questa tecnologia sarà disponibile a livello globale nella primavera del 2023. Poi, Airbnb triplica la protezione danni - da 1 milione a 3 milioni di dollari - a tutela della casa e degli oggetti in essa contenuti. Prevista una protezione dai danni per auto, barche e moto d’acqua parcheggiate nella tua proprietà e la protezione per gli oggetti d'arte e di valore: opere d’arte, gioielleria e oggetti da collezione ora verranno riparati o sostituiti secondo il valore stimato. Anche i reclami diventano più facili: sarà ora possibile presentare una richiesta di protezione dai danni in pochi semplici passaggi e tenere traccia facilmente del progresso della richiesta, dalla presentazione al pagamento. Lo scorso maggio, invece, Airbnb ha introdotto una nuova modalità di ricerca, basata sulle Categorie. Oggi l’azienda aggiunge 6 nuove Categorie di soggiorni: Novità, con annunci aggiunti su Airbnb nelle ultime 10 settimane; In cima al mondo, con case a 3.000 metri sul livello del mare, con panorami mozzafiato; Di tendenza, con case con valutazioni molto positive e annunci che hanno ricevuto più visite rispetto alla settimana precedente; Spazi accessibili, con alloggi verificati con ingressi, camere da letto e servizi senza gradini, percorribili in sedia a rotelle; Spazi per giocare, con case con spazi per giocare a basket, sale giochi, minigolf, scivoli d’acqua e molto altro; Hanok, con case coreane tradizionali costruite con materiali completamente naturali. Si stanno anche migliorando i criteri con cui vengono visualizzate le categorie. Ad esempio, aprendo l’app, l’utente visualizzerà prima la categoria Vigneti se recentemente ha fatto una ricerca per una casa a Napa. E, ancora, di una casa con una vista mozzafiato verrà mostrato subito il panorama, e gli alloggi nella categoria Parchi nazionali riporteranno la distanza dall’entrata del parco. Airbnb Start, AirCover per gli host e gli aggiornamenti alle Categorie Airbnb saranno lanciati su tutti i mercati a partire da questa settimana.