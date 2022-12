PHOTO



Un altro afroamericano e' stato ucciso dalla polizia negli Stati Uniti. Questa volta a Lafayette, in Louisiana, dove venerdi' notte il 31enne Trayford Pellerin, e' stato ucciso con undici colpi di pistola sparati dagli agenti che tentavano di fermarlo. Il giovane, con precedenti per reati di droga, era armato di coltello ed era appena uscito da un mini market. Gli agenti per arrestarlo avevano usato il taser ma non e' bastato. Quando stava per entrare in un altro minimarket, sempre con il coltello in mano, lo hanno crivellato di colpi. Il tutto e' stato filmato con il cellulare da un testimone che ha pubblicato il video online, provocando l'indignazione della comunita' afroamericana. Sabato notte e' scesa per le strade di Lafayette per protestare contro l'ennesimo caso di violenza brutale per mano degli agenti. La protesta e' iniziata pacificamente, ma la violenza e' esplosa al calare della notte, portando gli agenti a sgombrare la folla con gas lacrimogeni. "Il nostro intento non sara' quello di lasciare che le persone disturbino la nostra citta' e mettano in pericolo i nostri cittadini, i nostri automobilisti e i nostri quartieri", ha dichiarato il capo della polizia ad interim Scott Morgan. "Gli agenti coinvolti dovrebbero essere licenziati immediatamente per le loro azioni orribili e fatali", ha affermato in una nota l'avvocato Ben Crump che rappresenta la famiglia della vittima.