DAYBREAKHOTELS. COM LANCIA FORMULA “HOTEL DA VIVERE DI GIORNO”

“Staccare” per un giorno in un albergo 4 o 5 stelle della propria città o facilmente raggiungibile e godersi tutti i servizi: dalla Spa alla cena

La Staycation, la vacanza che si fa senza spostarsi, arriva in versione natalizia con Daybreakhotels. com, la startup che vende stanze e servizi di hotel di lusso da vivere solo di giorno. Con le feste alle porte cresce la voglia di “staccare” e concedersi ( oppure di regalare), nonostante tutto, un momento rigenerante. La nuova tendenza è trascorrere una vacanza lunga un giorno in un hotel 4 o 5 stelle della propria città o facilmente raggiungibile. Camera con accesso Spa o con jacuzzi, pranzo o cena servita al ristorante o in stanza: non serve andare lontano per fortuna, basta scegliere su Daybreakhotels. com un albergo nella propria città, prenotare una stanza selezionando i servizi desiderati, tutto direttamente dal sito o dall’app.

«L’idea è semplice: già prima della pandemia - racconta Simon Botto, Ceo della piattaforma nata nel 2013 - gli alberghi avevano delle camere invendute e servizi di altissimo livello che non venivano utilizzati, la nostra intuizione è stata quella di portare “clientela sveglia” negli hotel. Ora, con lo stop forzato a turismo e viaggi di lavoro, con la formula “hotel da vivere di giorno” aiutiamo, da un lato, i clienti a regalarsi delle brevi vacanze e, dall'altro, il settore alberghiero, che è in grande difficoltà, ad avere prenotazioni e clienti nuovi».

La Staycation funziona come regalo di Natale, perché mai come quest'anno c'è voglia di regalare e ricevere esperienze che ci riportino alla vita di prima, ma è perfetta anche come momento da vivere in famiglia o con il partner, perfino a Capodanno.

Prenotando una stanza, infatti, è possibile festeggiare l'ultimo giorno dell'anno con una cena in camera. Un modo sicuro - gli hotel affiliati a DayBreakHotels sono per lo più 4- 5 stelle ( e non mancano anche appartamenti di lusso) che hanno adeguato i già altissimi standard di igiene alle esigenze del momento - e che rispetta pienamente le nuove regole: «Ci piace pensare alla nostra proposta di Staycation - dice ancora Botto come un piccolo passo verso la normalità: abbiamo tutti bisogno di una pausa rigenerante, l’importante è farlo in totale sicurezza, in strutture adeguate».

Sono 5.000 le strutture affiliate a DayBreakHotels. com in Italia e nel mondo. Più di 2.500 solo in Italia e sono presenti in oltre 600 comuni. Le camere e i servizi sono prenotabili, in diverse fasce orarie generalmente di 6- 8 ore tra le 8 alle 24, con uno sconto rispetto alla tariffa notturna anche del 70%. In media i prezzi di una camera per 2 persone per 6- 8 ore in un hotel 4 stelle con accesso Spa, jacuzzi o welcome drink partono da 49 euro. Per prenotare su Daybreakhotels. com ( www. daybreakhotels. com) non occorre carta di credito, il pagamento si effettua direttamente in hotel.