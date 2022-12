PHOTO



Sono iniziati i festeggiamenti per il settantunesimo anniversario della Liberazione, con eventi in tutta Italia. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme al premier Matteo Renzi e al presidentedel Senato Pietro Grasso, hanno deposto la corona d'alloro all'Altare della Patria.Storico corteo dell'Anpi a Roma, che però sfilerà senza la brigata Ebraica, che ha annunciato di non partecipare, accusando l'Anpi di sfilare con "centri sociali anti-Israele".