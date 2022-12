«Da 2mila a 23mila: così i cittadini del Reich minacciano la democrazia»

In Germania sono presenti circa 23 mila Reichsbuerger, «cittadini del Reich», ovvero nostalgici di estrema destra che vogliono sostituire la Repubblica federale con l’impero. È quanto affermato dalla ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser, all’edizione domenicale del quotidiano tedesco «Bild» dopo l’operazione che lo scorso 7 dicembre ha portato all’arresto di 25 persone legate al cosiddetto «Consiglio», un circolo di estrema destra guidato dal principe Enrico XIII di Reuss che puntava a sovvertire l’ordine costituzionale in Germania.

«Rispetto all’anno scorso, il numero dei cittadini del Reich è aumentato da 2 mila a 23 mila. Il 10 per cento di loro è considerato violento e lo scorso anno sono stati registrati 239 atti di violenza commessi dai cittadini del Reich», ha affermato la ministra. «Non abbiamo a che fare con innocui maniaci, ma con sospetti terroristi che ora sono tutti in custodia», ha spiegato Faeser, che ora intende «disarmare i cittadini del Reich», tenendo conto di «tutte le conseguenze» che quest’operazione comporterà. Ad almeno 1.050 «cittadini del Reich» è stato ritirato il porto d’armi, ha aggiunto la ministra. «Abbiamo bisogno della massima pressione da parte di tutte le autorità», ha annunciato Faeser, affermando inoltre che il governo «presto inasprirà ulteriormente le leggi sul possesso di armi».

Tra le violenze più gravi quella che ha visto coinvolto Wolfgang P. che nell’ottobre 2017 è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso un agente di polizia in Baviera. La vittima stava conducendo un raid nella sua abitazione dove sono state trovate oltre 30 pistole. Questo episodio ha modificato il modo in cui le autorità tedesche si sono rapportate al gruppo estremista e ha attirato l’attenzione internazionale. Per molto tempo le autorità tedesche sono state accusate di aver sottostimato la minaccia rappresentata da Reichsbürger. Solo nel 2017, per la prima volta, l’intelligence tedesca ha documentato le attività estremiste del gruppo. Da allora sono stati condotti diversi blitz nei confronti dei membri della galassia e molti sottogruppi sono stati messi la bando. Secondo i media tedeschi, si stavano preparando al cosiddetto «giorno X» in cui sarebbe dovuto avvenire il rovesciamento delle istituzioni.