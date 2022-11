Iran, uccisa la sedicenne Mahak Hashemi: portava un cappellino da basket al posto del velo

L’ultima vittima della repressione iraniana si chiama Mahak Hashemi, 16 anni, uccisa a manganellate mentre protestava a Shiraz, città nel Sud del Paese. Le sue tracce si sono perse giovedì scorso, quando è uscita di casa per unirsi alle manifestazioni: indossava un cappellino da basket, rifiutandosi di portare il velo. Non è più tornata. E secondo le ricostruzioni dell’attivista iraniana Masih Alinejad, il regime ha anche chiesto un riscatto alla famiglia per restituirle il corpo della 16enne.

The name of this beautiful Iranian girl is #MahakHashemi. She was savagely killed with batons by the Islamist regime while she was protesting in #Shiraz

The regime even demanded ransom from her family to return her dead body. Iranians are literally dying for freedom#MahsaAmini pic.twitter.com/3Ml2kmXB77

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) November 28, 2022