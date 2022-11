Ancora una notte di scavo alla luce delle fotoelettriche lungo il canalone di fango che ormai è quanto resta di via Celario a Casamicciola Terme, il piccolo comune di Ischia dove alle 5 della mattina di sabato una frana si è staccata dopo una giornata di pioggia battente, inghiottendo o sventrando 30 abitazioni. Protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri, polizia e volontari rimuovono il fango che si va consolidando e i massi anche a mani nude, nel tentativo di trovare i 5 ancora nella lista dei dispersi, l’ultima ufficializzata ieri dalla riunione del Centro di coordinamento soccorsi in prefettura a Napoli alle 18.

Frana a Ischia: sette vittime accertate, tra cui un neonato e due bimbi

Sette le vittime accertate, tra cui un neonato di 21 giorni, una bimba di 6 e un ragazzino di 11, 5 i feriti di cui uno grave al Cardarelli di Napoli con uno schiacciamento del torace, e 230 gli sfollati sistemati in hotel che hanno riaperto apporta, ma anche, la maggioranza, da parenti e amici. Ora i tecnici dovranno perimetrare la zona rossa, e il numero delle famiglie sgomberate potrebbe salire, mentre continuano i rilievi e le indagini dei carabinieri della Forestale cui è stato demandata dalla procura di Napoli l’acquisizione di elementi per il fascicolo di indagine aperto per disastro colposo. Alle 11 nuova riunione in prefettura e nuovo bilancio ufficiale.

Ischia, trovata ottava vittima

I vigili del fuoco hanno individuato il corpo privo di vita di un disperso, è l’ottava vittima della frana di Casamicciola, sull’isola di Ischia. Sono in corso le operazioni di recupero della salma. Si tratta di un uomo non ancora identificato.

Il ministro Pichetto Fratin: «Ischia, in galera il sindaco e chi lascia costruire»

Contro l’abusivismo edilizio a Ischia «secondo me basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti coloro che lasciano costruire». Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervistato da Rtl 102.5. Alla domanda se è d’accordo con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, secondo cui bisogna demolire, il ministro ha risposto: «Io confischerei ciò che è abusivo, valutando poi caso per caso ciò che è pericoloso e che va demolito». Pichetto Fratin ha infine ricordato che per l’area colpita dalla frana «ci sono stanziamenti previsti 12 o 13 anni fa e che tuttora risultano in ambito locale solo a livello di progettazione».

Il sindaco di Lacco Ameno: «Fuori luogo polemica sull’abusivismo»

«È il momento del dolore, ci sono ancora dispersi sotto il fango, tra cui anche minori. I nostri cuori e le nostre attività sono concentrati nel recupero quanto prima delle persone disperse. La polemica sull’abusivismo edilizio è un argomento trito e ritrito e fuori luogo in questo momento. Nella legge del 2018 del governo Conte, comunque, non c’era e non c’è nessun condono per l’isola di Ischia, è un’informazione sbagliata». Lo ha detto il sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale intervistato da Rainews24 ieri. «L’allerta arancione l’abbiamo avuta anche la settimana scorsa, due settimane fa e così via, ma nessuno poteva mai immaginare una tragedia di questa portata. Quando si entrerà nel merito della frana si capirà di cosa stiamo parlando», ha detto.

De Luca: «Siamo chiari: in alcune zone non si può abitare»

«Bisogna avere il coraggio di parlare chiaro ai cittadini, capisco che per gli amministratori non sia facile ma dobbiamo deciderci. In alcune aree, per ragioni idrogeologiche, non si può abitare». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto ieri a Rainews24. De Luca ha ribadito la posizione della Regione Campania sul tema dell’abusivismo: «Bisogna demolire gli alloggi costruiti sui greti dei fiumi, in aree idrogeologiche delicate e insostenibili, in zone a vincolo assoluto, su aree demaniali o costruite da aziende della camorra. Non esiste l’abusivismo di necessità, esiste la condizione sociale di necessità, ma l’abusivismo è sempre illegale. Noi dobbiamo demolire queste fattispecie, poi per altre migliaia di abusivismi che registriamo vediamo, anziché ripetere la litania, di comprenderli in piani di recupero da far fare ai Comuni in maniera da sanare le situazioni sanabili, al netto di quelle non sanabili che devono portare alle demolizioni».

«Gli interventi di assetto di un territorio fragile come quello italiano comportano alcuni presupposti: politiche di medio lungo periodo, non a 24 ore come avviene da sempre in Italia, stanziamenti imponenti e ultradecennali, apparati pubblici che funzionano e non inesistenti e ridotti a zero. Inutile fare questa litania eterna, i problemi si risolvono quando si fanno scelte coerenti. Abbiamo un nuovo Governo e questa tragedia diventi un’occasione per fare queste riflessioni di fondo, non per ripetere liturgie insopportabili. Ma metto già nel conto che tra un mese rimarremo da soli, Comuni e Regione, come accaduto per il terremoto», ha detto augurandosi di «essere smentito». «Abbiamo registrato quello che si registra di solito in Italia di fronte alle disgrazie, una doppia disgrazia: oltre la disgrazia dei terremoti e delle valanghe di acqua e fango, abbiamo la seconda disgrazia che sono le valanghe di parole e di dichiarazioni, di protagonismi di personaggi politici che non c’entrano assolutamente niente che vogliono farsi propaganda, ma è una liturgia quasi inevitabile in Italia», ha detto.

«Abbiamo ovviamente il problema di 170 sfollati che dobbiamo sistemare perché è inimmaginabile il ritorno nelle situazioni precedenti, sia perché molte abitazioni sono demolite, sia perché la situazione idrogeologica è quella che è», ha detto. «Dobbiamo concentrarci su alcuni obiettivi: tentare di salvare altre vite umane, per quanto possibile, e soprattutto immaginare una sistemazione definitiva per 170 sfollati che non potranno ritornare ad abitare in quella zona», ha aggiunto De Luca.