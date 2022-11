Lutto nel mondo della politica, è morto Roberto Maroni | Salvini: «Grande segretario, leghista per sempre» | Renzi: «Bello conoscerti, ciao Bobo»

È morto l’ex ministro dell’Interno Roberto Maroni, aveva 67 anni. Lottava da tempo contro una grave.

«Un pensiero e un ricordo per Roberto Maroni. La sua intelligenza e la sua passione politica mancheranno a tutti. Riposa in pace». Lo scrive sui social network il senatore del Pd e responsabile Sicurezza della segreteria dem, Enrico Borghi.

«È morto Maroni, ministro del Lavoro e dell’Interno, Presidente della Lombardia, Segretario della Lega, l’ho conosciuto bene, sempre disponibile e gentile, rispettoso delle opinioni diverse dalle sue come le mie, mi dispiace molto, riposi in pace, un abbraccio alla famiglia». Lo scrive sui social network l’esponente del Pd, Emanuele Fiano.

«Questa notte alle 4 il nostro caro Bobo ci ha lasciato. A chi gli chiedeva come stava, anche negli ultimi istanti, ha sempre risposto “bene”. Eri così Bobo, un inguaribile ottimista. Sei stato un grande marito, padre e amico». Queste le parole scelte dalla famiglia per annunciare la scomparsa di Roberto Maroni. «Chi è amato non conosce morte, perchè l’amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina (Emily Dickinson). Ciao Bobo», si conclude.

«Roberto Maroni è stato un grande segretario, un super ministro, leghista per sempre». È il commento di Matteo Salvini, leader della Lega, alla notizia del decesso del suo compagno di partito.

«Con la morte di Roberto Maroni la Lombardia perde una persona seria e perbene. È stato per tanti di noi un avversario politico tenace e sempre leale. Un abbraccio ai suoi cari». Lo scrive il candidato del Pd alla regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino.

«Apprendiamo con dolore della scomparsa di Roberto Maroni, un amico, una persona che ha saputo interpretare con stile e moderazione il cambiamento politico e sociale della Repubblica. Ci uniamo al dolore della famiglia e dei suoi cari». Così il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi.

«Ricordo Roberto Maroni, leghista appassionato, ministro competente, uomo leale, simpatico, impegnato». Così lo ricorda su twitter il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni.

«Sono molto addolorato dalla prematura scomparsa di Roberto Maroni. Condivisi con lui al Viminale la prima esperienza di governo di centrodestra nel 1994 e da allora abbiamo sempre mantenuto un rapporto di amicizia, che spesso è stato utile in fasi delicate della vita del centrodestra». Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato.

«Questa notizia mi lascia sgomento. Ricordo anche il legame che unì Roberto a Pinuccio Tatarella, il cui ricordo ha sempre onorato. Protagonista della vita politica ed istituzionale resta un esempio di serietà e di impegno costruttivo, fondamentale nel percorso del centrodestra, che in lui ha sempre avuto un punto di riferimento» conclude Gasparri.

«Roberto Maroni è stato un protagonista della politica italiana». Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Ha ricoperto con grande senso dello Stato incarichi molto importanti. Difendendo sempre con coraggio le sue idee. Prego per la sua famiglia in questo momento di dolore. Riposi in pace», ha scritto Tajani.

«Un amico. Una persona perbene. Un uomo che ha portato buonsenso, concretezza e moderazione nelle istituzioni. Da parlamentare, da ministro, da presidente di Regione. Esce a testa alta dalla vita. Che la terra ti sia lieve Roberto» scrive su Twitter il ministro della Difesa Guido Crosetto.

«Ci ha lasciati Roberto Maroni. Piango l’addio di un amico con il quale ho condiviso gran parte della mia vita politica. Una persona intelligente e mai sopra le righe. Presidente della Lombardia, Ministro e Segretario Federale della Lega. Nel cuore ha sempre avuto i Lombardi e la Lombardia. Riposa in pace! Addio Bobo!«. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un post su Facebook.

«Ciao Bobo, è stato bello conoscerti, è stato bello incrociare il tuo sorriso, è stato bello essere avversari ma collaborare sempre. Un abbraccio alla tua famiglia. Che la terra ti sia lieve». Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi, appresa la notizia della morte di Bobo Maroni, ex ministro dell’Interno ed ex segretario della Lega.

