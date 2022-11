Si è tolto la vita in carcere a Torino un detenuto di 56 anni impiccandosi con un lenzuolo. Si trovava in carcere per atti persecutori nei confronti della moglie commessi in un comune dell’hinterland torinese.

La segnalazione della morte è giunta in Procura a Torino, che aprirà un fascicolo, ma l’uomo si trovava in carcere per il procedimento di un differente ufficio giudiziario piemontese.