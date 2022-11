La Russia trasferisce la cestista Brittney Griner in una colonia penale

Gli Stati Uniti hanno accusato la Russia di «mancanza di buona fede» nei negoziati per la liberazione di Brittney Griner, la giocatrice americana di basket arrestata a febbraio a Mosca per possesso di stupefacenti e condannata a nove anni di carcere.

L’atleta, fa sapere la Casa Bianca, è stata trasferita in una colonia penale, dove le sue condizioni di detenzione potrebbero diventare più dure. «Come amministrazione – ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre – continuiamo a lavorare in modo instancabile alla sua liberazione. Il presidente ha chiesto all’amministrazione di fare di tutto per convincere i carcerieri a migliorare quelle condizioni» che Griner «potrebbe vedere peggiorate in una colonia penale».

«Il governo americano – ha aggiunto la portavoce – ha fatto un’offerta significativa ai russi per risolvere detenzioni inaccettabili e sbagliate di cittadini americane. Nelle settimane successive, nonostante una mancanza di buona fede nei negoziati da parte dei russi, il governo americano ha continuato a portare avanti quell’offerta e a proporre soluzioni alternative attraverso tutti i canali possibili».