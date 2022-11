Detenuto torturato a Bari, arrestati tre agenti della polizia penitenziaria

Misure cautelari per agenti penitenziari nell’ambito di un’indagine condotta dalla procura di Bari, inerente anche l’ipotesi di reato di «tortura in concorso». Nella giornata del 9 novembre 2022, i carabinieri hanno eseguito l’ordinanza emessa dal gip, su richiesta della procura, nei confronti di 3 appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Bari, gravemente indiziati del delitto di tortura in concorso. Inoltre, è stata eseguita la «sospensione temporanea» dall’ufficio di appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria nei confronti 6 di assistenti: a tre dei quali è stato contestato il delitto di «tortura in concorso».

L’inchiesta, che vede nel complesso 15 indagati, è stata avviata a seguito di una segnalazione della Direzione e del Comando della Polizia penitenziaria di Bari riferita ad un evento del 27 aprile scorso, quando i destinatari delle suddette misure cautelari, in servizio presso le diverse sezioni del carcere, dopo un intervento presso una cella di detenzione, infierivano – è la ricostruzione degli inquirenti – con plurime condotte violente avvenute nell’arco temporale di circa quattro minuti, nei confronti di un 41enne detenuto.