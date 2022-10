Bonus 200, al via la prima tranche per gli avvocati

Bonus 200 euro, al via la prima tranche per gli avvocati. Lo comunica Cassa Forense, che con “bonifico in data odierna” ha disposto il pagamento dell’indennità una tantum ai circa 82.000 iscritti aventi diritto, così come previsto dall’articolo 33 D.L. 50/2022 (il cosiddetto “Decreto Aiuto”) e D.M. del 19 agosto 2022.

Con separato bonifico, sempre in data odierna ma con valuta beneficiario 26 ottobre – si legge nella nota firmata del Presidente Valter Militi – è stato disposto il pagamento dell’indennità di 150,00 euro di cui all’art. 20 D.L. 144/2022, ai circa 57.000 iscritti aventi diritto. In totale sono stati erogati 25milioni di euro: 16,4 mln per il bonus da 200 euro; 8,55 mln per il bonus da 150 euro.

Il pagamento delle indennità con distinti mandati – spiega Cassa Forense – si è reso necessario sulla base delle istruzioni Ministeriali che hanno assegnato a Cassa Forense stanziamenti separati per le due indennità. Le ulteriori istanze, per le quali sono ancora in corso le necessarie verifiche da parte degli uffici, saranno liquidate nei prossimi giorni.