Centrodestra al Quirinale, Giorgia Meloni pronta ad accettare l’incarico: «Attendiamo Mattarella…». Salvini: «Squadra pronta». Berlusconi: «Sarà un governo forte e coeso». Con Silvio c’è anche Tajani – LA DIRETTA

Sono 12 gli esponenti del centrodestra che compongono la delegazione che sale al Quirinale per le consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista della formazione del governo. Per Fdi: Giorgia Meloni, Francesco Lollobrigida e Luca Criani; per la Lega Matteo Salvini, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari; per Forza Italia Silvio Berlusconi, Antono Tajani, Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo; per i Moderati Antonio De Poli e Maurizio Lupi.

Centrodestra al Quirinale, Meloni “attende” Mattarella

«Attendiamo le determinazione del presidente della Repubblica che ringraziamo. Annunciamo che siamo pronti, perché vogliamo procedere nel più breve tempo possibile». Così il presidente di Fdi, Giorgia Meloni al termine del colloquio dei rappresentanti del centrodestra con il Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Centrodestra al Quirinale, parla Salvini

Non vedo l’ora che l’esecutivo cominci. La squadra è pronta«. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti prima di andare al Quirinale per le consultazioni.

Centrodestra al Quirinale, Berlusconi su Twitter

«Con Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, i capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, stiamo per andare alle consultazioni del presidente della Repubblica. Daremo al nostro Paese un governo forte e coeso«, Così, su Instagram, il presidente di Fi Silvio Berlusconi, postando una foto che lo ritrae con i due esponenti del partito prima di salire in auto per andare al Quirinale.