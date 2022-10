Peskov: «L’Europa pagherà lo stop al gas russo per i prossimi 10-20 anni»

L’Europa pagherà caro lo stop all’acquisto del gas russo. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, intervistato nel corso del programma Mosca. Cremlino. Putin in onda sul canale Russia 1, è convinto che l’economia del Vecchio continente vada incontro a «conseguenze disastrose», con ripercussioni per i «prossimi 10-20 anni» per l’economia dell’Europa.

«Gli europei continuano a ripetere come un mantra che è necessario sbarazzarsi della dipendenza dalla Russia per le risorse energetiche, petrolio e gas», ha detto Peskov, secondo cui il fatto che Russia e Europa avevano reciproci interessi, una nel vendere il gas l’altra ad acquistarlo, teneva i rapporti in «equilibrio», mentre ora gli americani si stanno «sfregando le mani».

Secondo il portavoce di Mosca, gli Stati Uniti «guadagnano un sacco di soldi perché vendono benzina a prezzi 3-4 volte più costosi di quanto potremmo fare noi. E gli europei pagano, privando così la loro economia di competitività. La produzione sta morendo. La deindustrializzazione sta arrivando. Tutto questo, e probabilmente nei prossimi 10-20 anni almeno, avrà conseguenze disastrose per l’Europa».