Aiga, avvocatura unita per superare crisi e trovare soluzioni condivise

«L’unità della categoria nell’affrontare il momento di crisi che stiamo vivendo e la necessità di riforma dell’ordinamento forense da affrontare in un tavolo di lavoro condiviso». È quanto emerso “con forza”, sottolinea il presidente dell’Associazione nazionale giovani avvocati Aiga, Francesco Paolo Perchinunno, durante il XXXV Congresso Nazionale Forense, «quest’anno più che mai fondamentale occasione di incontro e confronto per tutta l’Avvocatura».

«L’utilizzo dell’intelligenza artificiale a supporto della funzione giurisdizionale – aggiunge Perchinunno – è il segnale che la categoria ha compreso che governare il cambiamento è più utile che ostacolarlo. È indispensabile – conclude – l’unità della categoria nel far comprendere alla politica che le riforme dei riti non servono a nulla e solo attraverso un intervento serio in tema di efficienza, si troveranno soluzioni concrete per migliorare il sistema giustizia. Non nei numeri, ma nell’unità va ricercata la grande forza dell’avvocatura italiana».