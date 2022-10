Nobel per la Medicina 2022 a Pääbo per le scoperte sui genomi degli ominidi

Il premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2022 va al biologo svedese Svante Pääbo “per le sue scoperte sui genomi degli ominidi estinti e l’evoluzione umana”. L’annuncio è stato dato come da tradizione al Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia, e trasmesso in diretta via Internet e social network. Il riconoscimento anche per quest’anno è pari a 10 milioni di corone svedesi, al cambio odierno circa 917mila euro.

Premio Nobel, chi è Svante Pääbo

Svante Pääbo, nato a Stoccolma nel 1955, «ha studiato all’Università di Uppsala, prima nella Faculty of Humanities, poi nella School of Medicine, conseguendo il PhD nel 1986. È stato “postdoc” alle università di Zurigo e Berkeley, quindi professore all’Università di Monaco. Dal 1997 co-dirige il Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Lipsia, nella cui Università è Professore di Genetica e Biologia Evoluzionistica. È membro dell’Embo e dell’editorial board di numerose riviste internazionali ricordano l’Accademia dei Lincei».

Gli altri premi internazionale conseguiti da Svante Pääbo

«Ha conseguito importanti premi internazionali, «tra cui la medaglia Max Delbrück, la medaglia Theodor Bücher (Febs), il premio Louis-Jeantet (Ginevra), e il Japan Prize (Tokyo). Svante Pääbo è socio di diverse accademie prestigiose, come Royal Society, National Academy of Sciences (Usa), Académie des Sciences (Institut de France) e Accademia Leopoldina. Ha ottenuto la laurea honoris causa in numerose università – conclude l’Accademia dei Lincei – tra cui University of Helsinki, Karolinska Institute (Stoccolma), Royal Institute of Technology (Stoccolma), American Academy of Arts and Sciences (Cambridge, Usa), University of Yale».