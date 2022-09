La Polonia avvisa: «Risposta Nato devastante se la Russia userà le armi nucleari»

In caso di utilizzo di armi nucleare da parte della Russia la risposta della Nato dovrebbe essere «devastante». Lo ha detto il ministro degli Esteri polacco Zbigniew Rau, in un’intervista a Nbc News. «Per quanto ne sappiamo, Putin sta minacciando di utilizzare armi nucleari tattiche nel territorio dell’Ucraina e non attaccando la Nato. – ha detto Rau – Il che significa che la Nato dovrebbe rispondere in modo convenzionale, ma la risposta dovrebbe essere devastante. E penso che sia esattamente il messaggio che l’Alleanza Nato sta inviando alla Russia in questo momento».