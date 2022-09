Riecco Matteo Renzi, bordate contro Enrico Letta e apertura a Giorgia Meloni

Riecco Matteo Renzi, dopo che l’Italia ha scelto la nuova maggioranza parlamentare, in favore del centrodestra guidato da Giorgia Meloni, premier “in pectore” del nuovo governo post Draghi. «Buongiorno a tutti da Tokyo. Scusate il blackout di queste ore, ma sono venuto in Giappone per ricordare un amico, Abe Shinzo, ex primo ministro giapponese. Abe è stato ucciso qualche settimana fa e le autorità nipponiche hanno voluto omaggiarlo con gli ex colleghi di tutto il mondo».

«È stata davvero una cerimonia toccante, specie quando le note della Cavalleria Rusticana di Mascagni hanno riempito la sala: potenza universale della musica italiana. Ovviamente, le attenzioni di tutti voi sono sulle questioni politiche, come è giusto che sia. Provo a sintetizzare i miei pensieri nel modo più rapido possibile» scrive Matteo Renzi.

Gli otto punti di Matteo Renzi