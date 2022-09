Prodi: «Se l’Italia segue Orban verrà emarginata in Europa»

«Non si sanziona un risultato elettorale, si sanzionano i comportamenti. Quelli di Orban vanno contro i pilastri fondamentali delle regole europee, sottoscritte da tutti i paesi, su libertà di stampa, trattamento delle minoranze, giustizia. Che Meloni non veda il rischio di un’Italia emarginata in Europa è preoccupante«. Lo dice l’ex premier, Romano Prodi in un’intervista a Repubblica.

«Draghi ha detto cose molto chiare sulla necessità che l’Italia non perda il suo ruolo in Europa e scelga con cura i suoi partner anziché puntare a rapporti con qualche scheggia laterale che stenta a seguire la linea europeista« aggiunge. E a proposito della campagna elettorale del Pd, Prodi commenta che Letta «è stato lasciato solo: è mancato il coro del Pd«. Infine, parole dure nei confronti di Calenda: «Il suo voltafaccia può cambiare la storia».