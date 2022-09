Biden avverte Putin sulle armi atomiche: «Non farlo, la risposta sarà consequenziale»

«Non farlo, non farlo, non farlo. O cambieresti il volto della guerra come nulla dai tempi Seconda guerra mondiale». Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden risponde così alla Cbs che gli chiede cosa direbbe a Vladimir Putin se il presidente russo, messo alle strette dalla riscossa ucraina sul campo, decidesse di fare ricorso alle armi nucleari. E alla domanda sulle possibili le conseguenze di un’azione del genere da parte di Putin, Biden replica: «Pensa che io le direi se sapessi esattamente quali sarebbero? Ovviamente non starò a dirle, ci saranno conseguenze».

I russi, ha aggiunto nell’intervista che sarà trasmessa domani e di cui la Cbs ha dato delle anticipazioni, «diventerebbero sempre più dei paria nel mondo e a seconda della portata di quello che hanno fatto si determinerebbe la risposta da dare».