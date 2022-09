Berlusconi “sminuisce” Meloni: «Ogni partito del centrodestra ha il suo leader»

Meloni leader del centrodestra come lo fu Silvio Berlusconi a suo tempo del Pdl? «Non capisco il paragone: il Pdl era un solo partito e aveva quindi un Presidente. Oggi abbiamo partiti diversi, ognuno con il proprio leader». Lo chiarisce il presidente di Forza Italia in una intervista a La Stampa. Berlusconi non vede con favore una bicamerale per le riforme né il ricorso a nuovo debito. «Il fatto che uno strumento non abbia funzionato in passato – rileva riferendosi alla proposta di Meloni – non significa che non possa funzionare in futuro. Però non mi appassiono ai metodi. Quello che importa è che nella prossima legislatura possa realizzarsi la Repubblica Presidenziale. Capisco che la sola idea terrorizzi il Pd, essendo abituati da 11 anni a governare senza mai aver vinto le elezioni».

Quanto allo scostamento di bilancio «io spero non sia necessario – afferma – ed ho anche indicato una strada per evitarlo. Quello che è certo è che occorre a tutti i costi bloccare subito questa ondata di aumenti». Infine sui rapporti con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. «I miei rapporti sono eccellenti con entrambi – assicura Berlusconi – ma non faremo gruppi comuni con nessuno. Non avrebbe nessuna logica, siamo alleati leali ma abbiamo storie diverse, culture politiche diverse, elettori diversi»