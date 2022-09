Sisto: «Ai colleghi dico: c’è tempo per salvare l’equo compenso»

«La campagna elettorale dura 15 giorni, ma le responsabilità per chi non ha voluto l’approvazione del ddl sull’equo compenso resteranno scolpite nella mente dei professionisti. Lo dico non come un anatema, ma perché se qualcuno pensa che i professionisti dimenticano si sbaglia. La politica deve aiutare i professionisti. E se qualcuno ritiene di fare diversamente, se ne assumerà la piena responsabilità». Il sottosegretario alla giustizia Francesco Paolo Sisto non parla solo da politico, ma anche da avvocato.