A Genova carenza di giudici, il Csm corre ai ripari

Dal 10 settembre il tribunale di Genova avrà un nuovo giudice. Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha infatti approvato all’unanimità una delibera della VII Commissione, presentata in via d’urgenza, che propone di applicare al tribunale di Genova l’unico magistrato in servizio della pianta organica flessibile, per dimostrare un primo concreto segno di attenzione per le esigenze dell’ufficio, che presenta gravi carenze di organico, mentre è impegnato in processi importanti come quello sul crollo del Ponte Morandi. Il nuovo giudice è Alice Serra, che prenderà servizio dal 10 settembre, per 6 mesi, in sostituzione della collega Fulvia Maggio.