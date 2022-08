M5S, la presidente dell’Unione praticanti avvocati candidata in Campania

La presidente dell’Unione praticanti avvocati (Upa) Claudia Majolo corre alle prossime politiche in quota 5Stelle, collocandosi al quarto posto nel collegio elettorale “Campania 1”, subito dopo il capolista Giuseppe Conte e due parlamentari uscenti. Lo fanno sapere gli iscritti e gli attivisti dell’Associazione, che «si congratulano con la presidente per l’importante risultato ottenuto alle Parlamentarie del Movimento 5 Stelle».

«Le imminenti elezioni politiche – si legge nella nota – rappresentano l’occasione ideale per poter orientare l’azione politica del nuovo governo, così da poter finalmente migliorare la condizioni di disagio sociale che attanagliano i giovani praticanti avvocati. A tal fine, la possibilità di entrare alla Camera dei Deputati, sarebbe un’occasione unica per la nostra categoria, che avrebbe , per la prima volta, una rappresentanza istituzionale valida e affidabile».

«In caso di elezione – conclude la nota – una delle prime proposte che verrebbe formalmente portata all’attenzione del Parlamento e del Governo è l’abolizione del sistema delle scuole forensi obbligatorie per i praticanti avvocati; l’ennesimo inutile balzello a danno e a spese di una categoria per cui, in questi anni, si proverà a costruire un serio sistema di tutele a garanzia della loro dignità».