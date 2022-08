M5S, ecco il programma elettorale: «Noi dalla parte giusta»

«Dalla parte giusta. Cuore e coraggio per l’Italia di domani». È questo il nome del programma elettorale del Movimento 5 Stelle in vista delle prossime politiche. La parte giusta – si legge nella presentazione del programma – è quella «delle lavoratrici e dei lavoratori sottopagati e precari, per cui vogliamo introdurre un salario minimo legale di nove euro lordi l’ora e agevolare la sottoscrizione di contratti a tempo indeterminato»; «la parte dei giovani sfruttati, che vogliamo aiutare a costruire un percorso di vita indipendente attraverso l’eliminazione di stage e tirocini gratuiti e la stabilizzazione degli sgravi per l’acquisto della prima casa»; «la parte delle donne, a cui vogliamo garantire un’effettiva parità salariale».

La parte giusta è poi quella della transizione ecologica e dell’ambiente, «che vogliamo proteggere attraverso un nuovo Superbonus energia imprese, la stabilizzazione del Superbonus e degli altri bonus edilizi e quella del meccanismo della cessione dei crediti d’imposta, per garantire liquidità a cittadini e imprese»; «la parte delle imprese, che vogliamo sostenere con il taglio del cuneo fiscale, l’eliminazione dell’Irap e il potenziamento del Fondo di salvaguardia»; «la parte della salute, che vogliamo tutelare riformando il titolo V della Costituzione per riportarla alla gestione diretta dello Stato e aumentando le retribuzioni del personale sanitario».

Il Movimento è poi dalla parte dei diritti, «che vogliamo allargare attraverso il matrimonio egualitario, la legge contro l’omotransfobia e lo Ius scholae», e dalla parte della scuola, dell’università e della ricerca, «per cui vogliamo aumentare i fondi e adeguare gli stipendi degli insegnanti ai livelli europei». «La parte – concludono – dell’Italia di domani, con cuore e coraggio. Un Paese che sia più equo e inclusivo, dove tutti vedano rispettati i propri diritti e nessuno resti indietro».

«Il Movimento 5 Stelle – si legge nel documento di 13 pagine – è l’unica forza politica che in questa legislatura ha realizzato l’80% degli impegni presi nel 2018 con gli elettori. Grazie alle nostre riforme, rivoluzionarie e concrete, il Paese ha retto nel momento più duro dalla pandemia ed è potuto ripartire, facendo segnare una crescita record del Pil nel 2021. Da quando siamo entrati in Parlamento la nostra azione ha sempre seguito un’unica strada: la tutela degli interessi dei cittadini. Con il programma con cui ci presentiamo alle elezioni del prossimo 25 settembre intendiamo proseguire su questa strada e portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato. A finte alleanze, matrimoni di comodo e balletti abbiamo preferito la serietà».