Alta tensione tra Cina e Taiwan, Pechino prosegue nelle esercitazioni militari

La Cina prosegue anche oggi con le operazioni militari attorno a Taiwan. Il Comando Orientale dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese ha annunciato dal proprio account WeChat che continuerà a condurre «esercitazioni pratiche congiunte nel mare e nello spazio aereo intorno all’isola di Taiwan, concentrandosi sull’organizzazione di operazioni congiunte anti-sottomarino e attacchi marittimi».

La fine delle imponenti esercitazioni militari cinesi attorno all’isola – avviate in risposta alla visita a Taiwan della speaker della camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi – era inizialmente prevista per la giornata di ieri, ma Pechino non ha annunciato alcuno stop, e con oggi le manovre militari dell’Epl entrano nel quinto giorno.