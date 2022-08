Tensione in Taiwan, gli Usa “minacciano” la Cina: «Pronti a qualsiasi cosa»

Gli Usa sono pronti per qualsiasi cosa la Cina decida di fare. Lo afferma il portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. L’escalation da parte della Cina è un atteggiamento «irresponsabile», ma gli Usa mantengono «aperte» le linee di comunicazione con Pechino e «continueranno a difendere» i propri interessi nell’area ha dichiarato Karine Jean-Pierre, ribadendo che la speaker della Camera Nancy Pelosi «aveva il diritto» di visitare Taiwan.

Tensione Cina-Taiwan: ecco perché

La mossa a sorpresa di Pechino è maturata con un’impennata dei toni che ha colpito la terza carica istituzionale americana, come mai accaduto in passato nei rapporti bilaterali. Sanzioni non meglio specificate per punire la sua visita a Taipei: diportata simbolica – come il divieto di visto esteso ai familiari in base alle esperienza passate -, ma a rimarcare il deterioramento delle relazioni e la ragionevole reazione in arrivo da parte dell’amministrazione Usa.