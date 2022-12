Tensione Cina-Taiwan: ecco perché

Glisono pronti per qualsiasi cosa ladecida di fare. Lo afferma il portavoce della Casa Bianca,L’escalation da parte dellaè un atteggiamento «irresponsabile», ma gli Usa mantengono «aperte» le linee di comunicazione cone «continueranno a difendere» i propri interessi nell’area ha dichiaratoribadendo che la speaker della Camera Nancy Pelosi «aveva il diritto» di visitareLa mossa a sorpresa diè maturata con un'impennata dei toni che ha colpito la terza carica istituzionale americana, come mai accaduto in passato nei rapporti bilaterali. Sanzioni non meglio specificate per punire la sua visita a: diportata simbolica - come il divieto di visto esteso ai familiari in base alle esperienza passate -, ma a rimarcare il deterioramento delle relazioni e la ragionevole reazione in arrivo da parte dell'amministrazione