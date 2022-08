Alta tensione tra Cina e Taiwan: aerei di Pechino oltre la linea mediana. Blinken cerca di “calmare le acque”

Il ministero della difesa di Taiwan ha fatto sapere che «aerei e navi da guerra» cinesi hanno superato la linea mediana dello stretto che divide l’isola dalla terraferma. Secondo le autorità di Taiwan le manovre cinesi ora possono essere definite come «altamente provocatorie». Il comunicato del ministero della difesa recita: «Alle 11,00 un numero elevato di formazioni di unità aeree e navali da guerra cinesi ha condotto esercitazioni nello Stretto di Taiwan e superato la linea mediana dello stesso».

Alta tensione tra Cina e Taiwan, interviene Blinken

Intervenendo all’East Asia Summit in Cambogia, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha definito «palesemente provocatoria» la reazione della Cina alla visita a Taiwan della speaker della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi. Lo riporta l’agenzia Reuters citando un funzionario occidentale presente al vertice. Secondo la stessa fonte, Blinken ha inoltre detto che avviando le esercitazioni militari nello Stretto di Taiwan la Cina ha tentato di intimidire non solo l’isola, ma anche i suoi vicini. Gli Stati Uniti cercano di «calmare le acque» e continuano a essere a fianco dei loro alleati e partner, ha fatto sapere il segretario di Stato Usa, Antony Blinken.

La Cina pronta a sostenere l’azione della Russia in Ucraina

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi haa ricordato che il sostegno di Mosca alla Cina e la posizione russa sulla questione di Taiwan confermano l’alto livello di partnership globale tra i due paesi. «Pechino è pronta a rafforzare la cooperazione strategica con la Russia in modo che insieme possiamo difendere in modo più efficace il sistema internazionale, in cui l’Onu gioca un ruolo chiave, così come l’ordine basato sulle norme del diritto internazionale», ha detto Wang durante un incontro con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in Cambogia.