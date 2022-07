“Ombre russe” sulla caduta di Draghi, Di Maio: “Salvini chiarisca”. Lui: “Sinistra divisa e disperata”

L’ambasciata russa a Roma avrebbe chiesto ad emissari del leader della Lega, Matteo Salvini, se i suoi ministri fossero «intenzionati a rassegnare le dimissioni dal governo Draghi». È quanto raccontato in un retroscena pubblicato da La Stampa che cita documenti di intelligence che il giornale ha potuto visionare. Il fatto sarebbe avvenuto alla fine di maggio.

Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese il contatto sarebbe avvenuto fra Oleg Kostyukov, importante funzionario dell’ambasciata russa, e Antonio Capuano, ex deputato campano di Forza Italia. «Il diplomatico, facendo trasparire il possibile interesse russo a destabilizzare gli equilibri del Governo italiano con questa operazione, avrebbe chiesto se i ministri della Lega fossero intenzionati a rassegnare le dimissioni dal Governo», il virgolettato riportato da La Stampa. «Chiediamo spiegazioni a Salvini. Deve spiegare che genere di rapporti ha con la Russia», dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, arrivando all’assemblea di Coldiretti. Quelle che «leggiamo stamattina sulla stampa» sono «questioni molto preoccupanti», ha rimarcato il titolare della Farnesina. «Questo tentativo da parte russa di far ritirare i ministri della Lega dal governo Draghi fa il paio con l’endorsement dell’ambasciatore russo Razov alla bozza di risoluzione del partito di Conte sulla questione Ucraina», ha aggiunto Di Maio.

Dopo il retroscena della Stampa, anche Lia Quartapelle (Pd) e Gennaro Migliore (Iv), hanno chiesto oggi alla Camera un’informativa urgente e l’intervento del Copasir. Ma per Salvini si tratta soltanto di fake news. «Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere il Governo Draghi, sarebbe gravissimo. Le rivelazioni uscite oggi su La Stampa sui legami tra Salvini e la Russia sono inquietanti. Salvini non smentisce nulla, noi chiediamo la verità, in Parlamento», scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta.

«Siamo seri. A breve arriverà una smentita istituzionale. Verrà smentito tutto quello che è stato pubblicato. Siccome si parla di servizi italiani, non risulta nulla di simile», dice il leader della Lega. «È gravissimo che qualcuno diffonda fake news. Mi metto nei panni di una sinistra divisa, litigiosa, che ha fatto cadere il governo Draghi» mentre «il centrodestra in tre ore ha trovato unità e accordo su programma, campagna elettorale, candidature, premiership e cose da fare. Capisco il nervosismo – ha rimarcato Salvini – spero perla sinistra che non pensi di fare due mesi di campagna elettorale parlando di razzismo, fascismo, Putin e sovranismo».

«Una sinistra divisa e disperata, con qualche servo sciocco in qualche redazione, passa il tempo a cercare fascisti, russi e razzisti che non ci sono. Il 25 settembre finalmente si cambia», sottolinea ancora Salvini in un messaggio inviato nelle chat dei parlamentari dopo la secca smentita del sottosegretariato Franco Gabrielli, autorità delegata alla sicurezza della Repubblica. «Le indiscrezioni apparse sul quotidiano La Stampa, in merito all’attribuzione all’Intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l’avvocato Capuano e rappresentanti dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia, per far cadere il governo Draghi, sono prive di ogni fondamento come già riferito al Copasir, in occasione di analoghi articoli apparsi nei mesi scorsi», ha chiarito Gabrielli. «Per Di Maio io e Salvini corresponsabili della crisi? Non so che corbellerie possano dire altri. Per quanto riguarda l’azione del M5S, il sottoscritto non è andato in nessuna ambasciata russa, non ha avuto nessun contatto con esponenti del governo russo perché noi queste cose non le facciamo», ha replicato invece Giuseppe Conte a margine dell’assemblea Coldiretti. «Noi siamo dei patrioti, cittadini italiani, e tuteliamo l’interesse nazionale», ha proseguito il leader 5 Stelle.