Tribunale di Monza al collasso, il grido degli avvocati: «Otto mesi per prenotare un’udienza»

Gli avvocati di Monza chiedono di avere risposte dal ministero della Giustizia in merito alla «situazione tragica» in cui versano gli uffici giudiziari della città lombarda. Per questo motivo il presidente del Coa, Vittorio Sala, ha indetto una conferenza stampa nell’aula magna delle udienze penali (con una temperatura di 38 gradi e senza aria condizionata) per lanciare ancora una volta un appello a via Arenula affinché provveda quanto prima a mettere mano alla pianta organica e a concentrare in un unico luogo tutti gli uffici giudiziari brianzoli.

La situazione è diventata insostenibile per gli avvocati e i cittadini. Il presidente del Coa di Monza ha sottolineato che ormai la situazione è mortificante per tutti (avvocati, magistrati e cittadini) e ha chiesto interventi in tempi rapidi. Gli ha fatto eco la presidente della Camera penale, Noemi Mariani, che invece si è soffermata sulla fuga dei magistrati dal Tribunale di Monza. Un luogo di passaggio, dove i magistrati sono destinati a restarvi solo per poco tempo, scoraggiati anche dall’assenza di personale di supporto. I numeri parlano chiaro: dodici i giudici monocratici; di questi ben otto hanno chiesto ed ottenuto il trasferimento negli ultimi mesi. Una precarietà ed incertezza che si ripercuote su tutte le attività giudiziarie, ogni giorno, e che non consente di lavorare bene. Il grido di dolore lanciato dagli avvocati Sala e Mariani è stato condiviso dai presidenti della Camera civile, Stefano Parravicini, e dell’Aiga, Giulia Somaschini.