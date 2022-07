Centrodestra in fermento, Salvini replica a Meloni: «Premier deciso da chi ha un voto in più»

«Se non dovessimo riuscire a metterci d’accordo su questo, non avrebbe senso andare al governo insieme». Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, risponde così al Tg5 a una domanda sul nodo della premiership all’interno del centrodestra a due mesi dalle elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. «Confido che si vorranno confermare, anche per ragioni di tempo, regole che nel centrodestra hanno sempre funzionato, che noi abbiamo sempre rispettato e che non si capisce per quale ragione dovrebbero cambiare oggi», aggiunge.

Ci sono i presupposti per una campagna elettorale violentissima? «Penso che lo sarà e che non ci facciamo intimidire. E penso anche che la sinistra abbia bisogno di inventare una macchina del fango contro di noi perché non può dire niente di concreto e di vero. Noi non abbiamo bisogno di inventare una macchina del fango contro di loro perché possiamo banalmente raccontare i disastri che hanno prodotto in Italia negli ultimi 10 anni al governo».

Da Napoli Salvini replica a Giorgia Meloni

«Lasciamo a sinistra litigi e divisioni: per quanto ci riguarda, siamo pronti a ragionare con gli alleati sul programma di governo partendo da tasse, lavoro, immigrazione e ambiente. Chi avrà un voto in più, avrà l’onore e l’onere di indicare il premier». Il leader della Lega Matteo Salvini replica così a Giorgia Meloni, in vista delle elezioni Politiche 2022, che si svolgeranno il prossimo 25 settembre.