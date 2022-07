Berlusconi: «Draghi voleva andare via. Brunetta e Gelmini riposino in pace»

«I 5 stelle, in profonda crisi di consenso, hanno abbandonato la maggioranza che sosteneva il governo Draghi. Noi non abbiamo nessuna responsabilità di quello che è successo. Noi pensavamo o di andare avanti con il governo Draghi fino a fine legislatura, eravamo stati leali in tutto i il tempo del governo Draghi e volevamo continuare a essere responsabili e leali. Io ero stato il primo a proporre un governo di unità nazionale con Draghi presidente». Lo ha detto Silvio Berlusconi ieri sera al Tg2.

Gelmini e Brunetta «riposino in pace. Non sono abituato a commentare le decisioni di chi tradisce senza motivazioni e prospettive politiche», ha detto. «Forza Italia è pronta, la campagna elettorale sarà molto contenuta nei tempi. Io sarò in campo, come altre volte. Sento il senso di responsabilità di essere presente affinché il mio Paese rimanga nella parte della libertà e della democrazia e non vada a sinistra. Tutti i giorni sarò qui a raccontare quel programma che ho già scritto per il 2023, che conterrà molte novità. Un programma avveniristico che porta il cambiamento di cui l’Italia ha bisogno», ha detto ancora Silvio Berlusconi al Tg1.

«Non volevamo far cadere Draghi, ma si è reso indisponibile a un bis. Probabilmente era stanco e ha colto la palla al balzo per andarsene. In ogni caso ha scelto lui e adesso siamo già al lavoro per un nuovo governo di centrodestra», ha detto inoltre Silvio Berlusconi in un colloquio con il direttore di “Repubblica”, Maurizio Molinari. «Stiamo parlando – avverte il Cav – di esponenti senza seguito né futuro politico», ha detto quando gli viene chiesto dello strappo di Mariastella Gelmini e Renato Brunetta.