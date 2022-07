Draghi alla Camera dei Deputati, applausi solo dal centrosinistra. Mattarella prende atto delle dimissioni del premier

Mario Draghi entra nell’Aula della Camera e viene accolto da una lunga standing ovation del centrosinistra e del governo Immobili il centrodestra e i M5S. Poi dice: «Mi reco al Quirinale per presentare le dimissioni al Capo dello Stato». Ad applaudire anche tutto il banco dei ministri e sottosegretari. «Grazie per questo«, ha detto Draghi visibilmente commosso, «certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato…».

Draghi si dimette, la reazione in sulla del M5S

Le crepe tra il premier Mario Draghi e i ministri grillini, ma anche le spaccature interne al M5S, emergono anche nello ‘scatto’ in Aula alla Camera, dove il presidente del Consiglio è arrivato per chiedere la sospensione della seduta e recarsi al Quirinale. Standing ovation dei ministri, ma il capodelegazione del Movimento, Stefano Patuanelli, è assente, la ministra Fabiana Dadone resta seduta. In piedi per Draghi solo il ‘governista’ Federico D’Incà.

Draghi si dimette, parla Letta

“Alcuni tentano goffamente di togliere le impronte digitali alle armi che hanno posto. La cosa peggiore di oggi sono stati gli applausi da coccodrillo in aula da coloro che sono stati protagonisti di questa crisi di governo”. Così Enrico Letta ai gruppi parlamentari Pd.

Mattarella prende atto delle dimissioni di Draghi

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso atto delle dimissioni di Mario Draghi. Il capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale il presidente del Consiglio il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato, ha reiterato le dimissioni sue e del governo da lui presieduto. A questo punto Mattarella ne ha preso atto.