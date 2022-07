Letta incontra Draghi a Palazzo Chigi per «salvare il Governo»

Si saprà domani, mercoledì 20 luglio, il destino del governo Draghi. Il premier terrà comunicazioni, prima al Senato e poi alla Camera, con il voto di fiducia. La Conferenza dei capigruppo della Camera tornerà a riunirsi oggi alle 16.30, per stabilire tempi e modalità del dibattito.

Questa mattina Enrico Letta è stato a palazzo Chigi, dove avrebbe avuto un colloquio con Mario Draghi. Interpellato, il Nazareno non conferma e non smentisce la notizia. E’ stato il “Foglio” ad “avvistare” il segretario del Pd dalle parti di Montecitorio poco dopo delle 10, dopo aver lasciato palazzo Chigi e dove si sarebbe fermato per circa un’ora.

Crisi di Governo, Salvini incontra i suoi ministri e sottosegretari alla Camera dei Deputati

E’ in corso intanto alla Camera un incontro di Matteo Salvini con i ministri e i sottosegretari della Lega. E se da Salvini arriva un attestato di “stima” nei confronti di Draghi, all’interno del Movimento 5 Stelle si consuma lo scontro tra Conte e i governisti, con il leader pentastellato che lancia un ultimatum: “Se qualcuno ritiene di non poter condividere un percorso così partecipato e condiviso faccia la propria scelta in piena libertà, in maniera chiara, subito e senza ambiguità”, ha detto l’ex premier chiudendo i lavori della lunghissima congiunta.