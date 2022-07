Arrestata la giornalista dissidente russa (e collaboratrice del Dubbio) Marina Ovsyannikova

Marina Ovsyannikova, la giornalista russa divenuta famosa in tutto il mondo per aver interrotto una diretta sul primo canale pubblico russo mostrando un cartello contro la guerra, è stata trattenuta dalla polizia. «Le informazioni sulla sua posizione sono sconosciute», si legge sulla sua pagina Facebook.

«Sono andata a fare una passeggiata con i cani, appena uscita dal cancello mi si sono avvicinate persone in uniforme», recita un post successivo. «Ora sono seduta nell’OVD (struttura del ministero degli Affari interni, ndr) di Krasnoselsky, aspettando un avvocato», si legge.

Al momento, dunque, non ci sono informazioni sul motivo dell’arresto. La reporter – che archiviata la collaborazione col quotidiano tedesco Die Welt aveva appena iniziato a scrivere per il Dubbio – aveva partecipato ieri a una manifestazione di protesta davanti al Cremlino contro i bombardamenti sulla città ucraina di Vinnitsa. «I media di propaganda non hanno detto una parola sulla morte dei bambini il giorno in cui è successo», aveva scritto poche ore fa sui social network. «Oggi 353 vite di piccoli angeli sono state portate via da questa guerra insensata. Quanti altri bambini devono morire perché le truppe russe smettano di bombardare l’Ucraina?», recita il post. «Questi bambini sono diventati semplici pedine in una feroce lotta per il potere, l’influenza, i gasdotti e i porti di grano. Ma tutto questo vale le lacrime di un solo bambino innocente?».

Marina Ovsyannikova era attesa in Tribunale per l’8 agosto a causa della legge putiniana che stronca ogni punto di vista anche solo vagamente critico sull’invasione russa.