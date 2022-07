Pd, Enrico Letta lancia un appello a Conte: «Il M5S sostenga Draghi»

«Mercoledì con un nuovo voto di fiducia al Governo Draghi si stabilisca un percorso di 9 mesi per completare le riforme per l’Italia. Gli italiani non vogliono una crisi al buio ma un Governo che lavori e dia risposte ai problemi enormi scatenati dall’inflazione e dalla guerra». Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta.

Governo Draghi, Orlando “chiama” i grillini

«Non posso che unirmi all’appello del segretario Letta, chiedendo al Movimento 5 Stelle di non indebolire la possibilità di realizzare un’agenda sociale che oggi è sul tavolo, che è oggetto del confronto tra le parti sociali e che rischia di bloccarsi se dovesse venire meno il loro contributo dalla squadra di governo e fatalmente anche se dovesse venire meno, questo è abbastanza ovvio, il governo». Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando, a Napoli per la Festa dell’Unità, commentando l’appello di Enrico Letta al Movimento 5 Stelle a essere «della partita» mercoledì. «Io credo che non ci siano prospettive nelle quali si può rafforzare la possibilità della realizzazione degli obiettivi dell’agenda sociale diversi dalla prosecuzione di questo governo con il loro contributo», ha aggiunto Orlando.