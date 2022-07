La storia di Masi Nayem, l’avvocato di Kyiv che ha sfidato le bombe

La guerra è un tormento nella vita di Masi Nayem, avvocato conosciuto e stimato in tutta Kyiv. La prima volta le bombe gli sono arrivate sull’uscio di casa a 5 anni, in Afghanistan. Nel suo paese di origine ha visto cose terribili, sua madre è morta lì. A 7 anni si è trasferito in Ucraina con suo padre e due fratelli. Ha studiato e vissuto nella capitale, laurea in legge. Nel penale – dice chi lo conosce – non ha rivali. Nel 2015 lo hanno chiamato per la prima volta a combattere, nell’Est. E lo scorso febbraio ha svestito di nuovo la toga per mettere la divisa. Si è occupato soprattutto di cyber security. Finché un mese fa non ha perso l’occhio destro: una mina è esplosa sotto la sua auto con a bordo altri 3 militari.

Quando lo raggiungo all’ospedale nella periferia di Kyiv, Feofania, gli manca almeno un altro mese di convalescenza. Ma non gli manca lo spirito, è forte. E allora gli chiedo se tornerà a fare l’avvocato quando quest’incubo sarà finito. «Non credo che potrò più leggere così tanto, spero solo di stare bene, ora ho un po’ di tempo per rifletterci su – dice – Il tempo in guerra scorre velocissimo, non hai modo di fermarti a pensare. Le persone hanno solo paura». E tu hai avuto paura? – domando -. «No, sono solo stanco. Stanco della guerra e del caos. Il 24 febbraio mi sono svegliato nel mio letto, insieme al mio cane Barmik, e ho realizzato cosa stesse succedendo. Che stava accadendo di nuovo. La guerra continua ad arrivare, ancora e ancora, nella mia vita». La guerra divora tutto, al punto che Masi riflette ad alta voce: «Per cosa valga la pena di vivere». Poi mi mostra la maglia con sopra la faccia del suo cane, gli manca più di ogni cosa.

È lui che gli è corso dietro quando è partito per il fronte. È lui che lo aspetta a casa. «È lui che mi ha insegnato ad amare». «Le ragazze? Mi domando se qualcuna vorrà ancora avvicinarmi a me, per come sono ridotto…».