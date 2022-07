Boris Johnson si dimette da leader dei Tory: resterà premier fino in autunno

Il primo ministro britannico Boris Johnson si è detto pronto a dimettersi subito, oggi, dalla carica di leader dei Tory e in autunno, o meglio a ottobre, da quella di premier. Lo ha precisato la Bbc affermando che quest’estate si svolgerà una corsa alla leadership del partito dei conservatori. A ottobre, ha ricordato l’emittente, si svolgerà la conferenza dei Tory. Un portavoce del governo britannico ha annunciato che «il primo ministro farà oggi una dichiarazione al Paese».

Boris si dimette, le reazioni dei laburisti

L’annuncio delle dimissioni del premier britannico Boris Johnson dalla carica di leader dei Tory e poi, in autunno, da quella di primo ministro è «una buona notizia per il Paese». Ha commentato così il leader dell’opposizione laburista Keir Starmer. «È una buona notizia per il Paese che Boris Johnson si sia dimesso da primo ministro, ma sarebbe dovuto succedere molto tempo fa. Era sempre inadatto all’ufficio. È stato responsabile di bugie, scandali e frodi su scala industriale. Tutti coloro che sono stati complici dovrebbero vergognarsi», ha detto Starmer.

«Il Partito Tory ha portato il caos nel Paese durante la peggiore crisi degli ultimi decenni riguardo il costo della vita. E ora non possono fingere di essere loro a risolverlo. Non abbiamo bisogno di cambiare i Tory al vertice, abbiamo bisogno di un vero e proprio cambio di governo. Abbiamo bisogno di un nuovo inizio per la Gran Bretagna», ha aggiunto il leader laburista.