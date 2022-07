Conte a Draghi: «Nessuno metta più in dubbio il reddito di cittadinanza»

»Abbiamo parlato con il presidente Draghi, gli ho consegnato un documento a nome di tutta la comunità del M5S. Come sapete abbiamo accumulato un forte disagio politico e gli ho esplicitato le ragioni di questo disagio, che sono riportate anche nel documento. Noi siamo disponibili a condividere una responsabilità dio governo come fatto sin qui in modo leale e costruttivo, ma occorre un forte segno di discontinuità». Così il leader del M5S Giuseppe Conte lasciando Palazzo Chigi dopo l’incontro con il premier Mario Draghi. «Dobbiamo intervenire a sostegno di famiglie e imprese, dobbiamo farlo con un intervento straordinario: 200 euro di bonus una tantum non servono» ha aggiunto Giuseppe Conte.

«Non permettiamo più che il reddito di cittadinanza, che è una misura di protezione minimale in una fase delicata come questa, sia messo quotidianamente in discussione. Vogliamo parole chiare anche su questo» ha detto Conte all’uscita da Palazzo Chigi, incontrando i giornalisti. La fiducia al dl aiuti? «Ne parleremo adesso, ci sono riunioni dei capigruppo, i lavori parlamentari riprenderanno alle 14.30 e definiremo la nostra posizione, che sul punto è già molto chiara» ha evidenziato Conte.