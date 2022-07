Omicidio Willy, giudici in Camera di Consiglio: i fratelli Bianchi rischiano l’ergastolo

È attesa per oggi la sentenza in merito all’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane aiuto cuoco ucciso nella notte tra il 5 ed il 6 settembre del 2020 nel pieno centro urbano di Colleferro. Il ragazzo, di origine capoverdiana, è stato ammazzato a calci pugni, nel corso di una rissa in cui lui non c’entrava nulla, preso a caso e solo perché stava provando a metter in salvo un suo amico.

Davanti ai giudici della corte d`assise di Frosinone ci sono i fratelli Marco e Gabriele Bianchi ed i loro amici Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. Nei confronti dei Bianchi i pubblici ministeri hanno chiesto il massimo della pena, l’ergastolo. Pincarelli e Belleggia rischiano, invece, 24 anni.

Secondo gli inquirenti Marco e Gabriele Bianchi hanno dato «sfogo al loro impulso violento, approcciandosi alla folla con il solo intento di ledere e non recedendo dal proprio proposito criminoso nonostante i tentativi» di alcuni presenti «di spiegare come non vi fosse assolutamente la necessità di adoperare violenza». Nelle repliche scritte i magistrati della pubblica accusa ribadiscono che «il movente della condotta è da ritenersi così banale, da rendere del tutto spropositata l’azione aggressiva con esiti letali ed in questi limiti contenutistici, si può senz’altro osservare come un “non movente”».

Il difensore della mamma e della sorella di Willy, parte civile nel processo, l`avvocato Domenico Marzi, ha spiegato: «Attendiamo con serenità questa sentenza così come abbiamo affrontato l’intero processo. Gli elementi raccolti su questa tragica vicenda sono a mio avviso univoci». A Paliano, dove Willy viveva, è sorto un comitato che lo ricorda. Sono i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a quasi tutte le udienze con indosso una maglietta in ricordo dell`amico che non c`è più, del loro coetaneo ucciso.

A Willy è stata data dal presidente Mattarella la medaglia d`oro al valore civile. Nelle motivazioni il capo dello Stato ha spiegato che andava riconosciuto «l’eccezionale slancio altruistico» e la «straordinaria determinazione» di Willy, che in quella notte che se lo è portato via ha dato «prova di spiccata sensibilità e di attenzione ai bisogni del prossimo». Stamattina al tribunale di Frosinone sono previsti gli interventi di replica dei difensori. Poi i giudici andranno in camera di consiglio. La decisione è prevista nel primo pomeriggio.