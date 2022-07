Tragedia sulla Marmolada, valanga di ghiaccio travolge escursionisti: sei morti e otto feriti. Zaia: «Ieri in vetta record delle temperature» – VIDEO

IN AGGIORNAMENTO

Almeno 18 persone sono rimaste coinvolte nell’incidente sulla Marmolada, a Pian dei Fiacconi, dove un distacco di roccia ha provocato l’apertura di un crepaccio sul ghiacciaio: secondo quanto apprende l’Agi ci sarebbero sei morti e otto feriti, di cui due in gravi condizioni, già trasportati negli ospedali di Belluno, Treviso, Trento e Bolzano. Sul posto operano 5 elicotteri di Suem veneto ed elisoccorso trentino con il Corpo nazionale del Soccorso alpino. Altre diciotto persone si trovano sopra l’area del crollo saranno evacuate dal Soccorso Alpino.

È stato chiesto l’intervento dei droni per la ricerca dei dispersi nel crollo di un seracco sulla Marmolada. Lo apprende l’AGI dal Soccorso alpino altoatesino. La valanga avrebbe investito due cordate di escursionisti. Il fronte del seracco ha un fronte di circa 300 metri. La valanga è caduta nella zona di Punta Rocca tra Veneto e Trentino. Intanto, le elevate temperature in quota sulla Marmolada stanno causando difficoltà ai soccorritori che operano con cautela per evitare ulteriori crolli dei seracchi. È quanto ha riferito all’AGI il Soccorso alpino altoatesino impegnato con droni nelle operazioni di soccorso.

Tragedia sulla Marmolada, il commento del presidente della regione Veneto

«Un grosso seracco in Marmolada è crollato e, secondo le prime informazione del Suem, avrebbe coinvolto una quindicina di persone di cui 7 feriti, uno dei quali in gravi condizioni. I feriti sono stati ricoverati negli ospedali di Belluno, Treviso, Trento e Bolzano. Proprio ieri sulla Marmolada è stato raggiunto il record delle temperature (10 gradi circa in vetta)». Cos ìil presidente del Veneto Luca Zaia su twitter aggiornando sulla valanga.

video tratto da Twitter (guarda in basso)

Tragedia sulla Marmolada, crepaccio sul ghiacciaio: il video

Tragedia sulla Marmolada, il momento della valanga ripreso da un turista