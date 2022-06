Missili su Kremenchuk, attacco a un centro commerciale: 18 morti

È salito a 18 morti il nuovo bilancio delle vittime dell’attacco missilistico contro il centro commerciale Amstor a Kremenchuk, nella regione ucraina di Poltava. Lo riporta la Bbc, mentre il presidente americano Joe Biden su Twitter ha definito «crudele l’attacco della Russia contro i civili» nel centro commerciale. In precedenza il responsabile del Servizio statale di emergenza ucraino nella regione di Poltava, Serhiy Kruk, aveva parlato di almeno «16 persone rimaste uccise e 59 ferite, 25 delle quali ricoverate in ospedale», riferendo – come ha riportato Ukrinform – delle operazioni dei soccorritori. «Siamo solidali con il popolo ucraino – ha ribadito Biden – Come dimostrato al G7, gli Stati Uniti insieme ad alleati e partner continueranno a ritenere la Russia responsabile per queste atrocità e a sostenere la difesa ucraina».

Intanto l’esercito ucraino ha respinto le truppe russe in direzione di Slovyansk, nella regione di Donetsk, fermandone i tentativi di attacco sulla direttrice Dovhenke-Dolyna. Lo ha dichiarato questa mattina lo Stato maggiore delle forze armate ucraine sulla propria pagina Facebook. «Nella direzione di Slovyansk, il nemico ha preso d’assalto Dovgenke-Dolyna e ha creato le condizioni per un attacco a Slovyansk. Gli sforzi principali sono concentrati sulla continuazione dell’offensiva in direzione di Izyum-Slovyansk», si legge nel rapporto. «I difensori ucraini hanno bloccato risolutamente il tentativo di attacco del nemico in direzione di Dovhenke-Dolyna e lo hanno respinto», ha affermato lo Stato maggiore.