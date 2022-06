Draghi al G7: “Sanzioni essenziali per spingere Mosca ai negoziati. Putin? Non verrà al G20, forse da remoto”

«Il G7 ha risposto che è pronto a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario», le sanzioni alla Russia «sono essenziali per portare Mosca al tavolo della pace» ma allo stesso tempo «dobbiamo essere pronti ad accogliere gli spazi dei negoziati» se dovessero presentarsi. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del G7 ad Elmau, in Germania.

«Il sostegno all’Ucraina fino ad ora è stato sufficiente per permettere di difendersi. L’ho detto e ripetuto tante volte: non ci sarà pace se l’Ucraina non sarà in grado di difendersi. Senza difese c’è imposizione, sottomissione e oppressione, non c’è pace. Finora il sostegno del G7 è stato sufficiente, la condizione essenziale per la difesa. Questo costituisce una sorpresa, nessuno pensava che l’Ucraina potesse difendersi con efficacia e coraggio, come sta facendo. Le ultime settimane hanno visto un costante progresso delle forze militari russe. Tutti guardiamo quello che succede sul campo, il sostegno all’Ucraina andrà avanti e continuerà in maniera unitaria e adeguata», ha detto il premier.

«In questi giorni c’è stato un progresso dei russi costante, una delle cose che ha detto Zelensky è che dovrà partire il contrattacco ed è fiducioso che possa riuscire», ha osservato il presidente del Consiglio. «È molto difficile fare previsioni sulla durata della guerra. Ad inizio guerra davamo per scontato che l’Ucraina fosse invasa rapidamente e invece la durata della guerra manifesta il successo della difesa ucraina e il sostegno ricevuto da G7 e Nato», ha rimarcato Draghi. A ottobre è previsto il Consiglio europeo che discuterà il rapporto della Commissione europea sul prezzo del gas, ha annunciato il premier. «Prima di allora? Speriamo. L’importante è che questa discussione abbia una base solida», ha detto Draghi. «Tutti i leader concordano di rimuovere la causa principale dell’inflazione. Abbiamo dato un mandato ai ministri dell’energia su come applicare un tetto al prezzo del petrolio e si accelererà sul lavoro al tetto per il prezzo del gas». «Per ora l’economia dell’area euro sta rallentando, ma non stiamo prevedendo una recessione, l’economia italiana sta andando meglio di quanto ci aspettavamo qualche mese fa».

Vladimir Putin «non verrà» al G20, il presidente dell’Indonesia, Joko Widodo, che organizza l’evento «è stato categorico. Quello che potrà succedere è un intervento da remoto, vedremo». Al vertice Nato a Madrid «ci aspettiamo un ampliamento alla Svezia e alla Finlandia» e la conferma dell’appoggio a Kiev. «Gli effetti di questa guerra sono imprevedibili, ci ritroviamo con una Ue più unita, una Nato più unita e probabilmente più grande. Le cose non sono andate come avrebbe voluto Putin», ha sottolineato il premier.