La Fbe “incorona” Palermo

Sarà l’Ordine degli avvocati di Palermo ad ospitare per i prossimi due anni la Commissione Arbitrato Internazionale della Federazione degli Avvocati d’Europa, che sarà presieduta dal consigliere Michele Calantropo, responsabile delle Relazioni internazionali per il Coa palermitano. È la prima volta dalla costituzione della Fbe (che risale a 30 anni fa) che ciò accade. La scelta è stata compiuta all’esito del congresso di Sofia. In aggiunta, dal 17 al 19 novembre Palermo sarà sede del Congresso generale della Fbe. «Un grande risultato per il nostro Ordine – ha commentato il presidente Antonio Gabriele Armetta -, per l’avvocatura palermitana tutta. La conferma della qualità del lavoro svolto nell’ottica della internazionalizzazione del Coa e della creazione di nuove possibilità lavorative e professionali per i nostri colleghi».

La Federazione degli Ordini Forensi d’Europa/Fédération des Barreaux d’Europe (FBE) è stata fondata a Barcellona il 23 maggio 1992 quale successore della Conferenza dei Grandi Ordini Forensi d’Europa. Oggi conta 250 Ordini Forensi in rappresentanza di oltre 1.000.000 di avvocati. Il suo scopo è promuovere lo stato di diritto, la supremazia della legge, l’indipendenza della giustizia e il diritto a un processo equo, nonché rappresentare la difesa dei diritti umani in Europa e nel mondo. La Fbe è composta da commissioni permanente e commissioni ad hoc: le prime sono dedicate ad aspetti universali e basilari, le seconde ad esigenze contingenti o locali. Tutte le commissioni lavorano costantemente per raggiungere il prefissato obiettivo. La Federazione organizza due congressi annuali, ogni volta in una città europea differente. Questi appuntamenti offrono delle opportunità uniche per discutere i comuni problemi e condividere informazioni ed esperienze.